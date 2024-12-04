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        Muradiye'de bu yıl 543 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde bu yıl 543 düzensiz göçmen yakalandı, 284 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:35
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        Muradiye'de bu yıl 543 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde bu yıl 543 düzensiz göçmen yakalandı, 284 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu yıl yürütülen çalışmalarda 543 düzensiz göçmen yakalandı, 284 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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