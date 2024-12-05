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        Van'da midesinde çivi ve tel parçaları bulunan inek ameliyat edildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde midesindeki çivi ve tel parçaları ameliyatla çıkarılan inek sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:01
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        Van'da midesinde çivi ve tel parçaları bulunan inek ameliyat edildi
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        Van'ın Tuşba ilçesinde midesindeki çivi ve tel parçaları ameliyatla çıkarılan inek sağlığına kavuştu.

        Bardakçı Mahallesi'nde besicilik yapan bir vatandaş, hasta ineğini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

        Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince yapılan kontrollerde ineğin midesinde metal parçaları tespit edildi.

        İneğin midesindeki çok sayıda çivi ve tel parçası yapılan operasyonla çıkarıldı.

        Aslan, gazetecilere, sağlıklı ve dengeli beslenmedikleri için hayvanlarda bu gibi durumların oluşabildiğini söyledi.

        Çevreye metal atıkların atılmaması gerektiğini belirten Aslan, "Hayvanların yemine mineral madde katkılarının ilave edilmesi gerekiyor. Muayenesini yaptığımız inek merada metal yedi. Aşırı yediği için rahatsızlandı. Yaptığımız başarılı operasyonla ineğin midesindeki çivi ve tel parçalarını çıkardık." dedi.

        Galeri
        Galeri

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