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        Annelerin masal okuduğu kütüphaneye çocuklar müdavim oldu

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Edremit ilçesinde içerisinde çocuk kütüphanesinin olduğu Halk Kütüphanesi'ne çocuklarıyla gelen anneler, masal okuyarak eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:13
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        Annelerin masal okuduğu kütüphaneye çocuklar müdavim oldu
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Edremit ilçesinde içerisinde çocuk kütüphanesinin olduğu Halk Kütüphanesi'ne çocuklarıyla gelen anneler, masal okuyarak eğlenceli vakit geçiriyor.

        Çocukların kütüphaneyle tanışmaları ve erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce iki ay önce "Annem Bana Masal Okur Musun Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında okul öncesi öğrencileri, servislerle okullardan alınarak anneleriyle beraber kütüphaneye getiriliyor, boyama ve etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

        Haftada iki okuldan öğrencilerin getirildiği kütüphanede anneler masal kitapları okuyarak, çocuklarıyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de onlara kitap sevgisi aşılıyor.

        - "350 öğrencimizi anneleriyle beraber kütüphaneye getirdik"

        Proje koordinatörü Ayşe Betül Şimşekoğlu, AA muhabirine, proje sayesinde öğrencilerin küçük yaşlarda kütüphane ve kitapla tanıştığını söyledi.

        İlçedeki tüm okullarda okul öncesi öğrencilerini kütüphane ile buluşturmak istediklerini belirten Şimşekoğlu, "Öğrencilerimizin küçük yaşlarda kütüphaneyle tanışmalarını sağlıyoruz. İki ay önce projemize başladık. Her hafta iki okulumuzdaki öğrencileri kütüphaneye götürüyoruz. Şu ana kadar 19 okulumuzda 350 öğrencimizi anneleriyle beraber kütüphaneye getirdik. Annelerin kütüphaneye gelmesi çocukları mutlu ediyor. Anneler içinde farklı bir etkinlik oluyor." dedi.

        Anne ve çocuklarına kitap ve kütüphanenin önemiyle ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Şimşekoğlu, şunları kaydetti:

        "Anne ve çocuklarını önce kütüphanemizi gezdiriyoruz. Annelerimiz ve öğrenciler kitapları inceliyor. Daha sonra annelerimiz birer masal kitabı seçiyor. Seçtikleri kitapları öğrencilere okuyor. Çocuklar, annelerini kitap okurken görünce mutlu oluyor. Çocuklar, ailelerini ve özellikle annesini rol model alıyor. Böylece kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Bu alışkanlık kalıcı hale geliyor. Proje ile çocukları erken yaşta kütüphane ile de tanıştırmış oluyoruz."

        - "Bu projeyle okumaya teşvik ediliyor"

        Kütüphane etkinliğine sıklıkla katılmaya çalıştığını dile getiren anne Havva Soydan ise "Proje çok kıymetli. Çocukların erken dönemlerde kütüphaneye gelmesi ileriki dönemde okuryazarlık alışkanlığının kazanmasını sağlıyor. Bu projeyle okumaya teşvik ediliyor. Buraya çocuklarımızla geliyoruz. Çocuklara masallar okuyoruz ve onları kitaplarla buluşturuyoruz. Bu proje kapsamında evimize sürekli kitap girmeye başladı. Gece yatmadan önce özellikle kitap okuyoruz." diye konuştu.

        Annesiyle kütüphanede keyifli vakit geçirdiğini ifade eden 6 yaşındaki Ayşe Mila Soydan, "Annem bize masal okuyor. Burada çok güzel kitaplar var. Artık kitapları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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