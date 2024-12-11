Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü

ORHAN SAĞLAM - Van'ın Bahçesaray ilçesinin Özbeyli mezrasında gençler, karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkarıyor.

İle 130 kilometre mesafede bulunan Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrasında kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Kar yağışını fırsat bilen mezradaki gençler ve çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtadan kızakları sırtlarında taşıyarak her gün 2 kilometre mesafedeki yayla yoluna geliyor.

Kışın kullanılmayan karla kaplı engebeli yolda kızaklarıyla yokuş aşağı kayan gençler, kışın tadını çıkarıyor. Akşam saatlerinde yaylaya giden gençlerin, karın eridiği yamaçlarda otlatılan at, katır ve eşekleri karlı tepelerden indirmesi güzel görüntüler oluşturdu. Gençlerden Şahabettin Bülbül, AA muhabirine, vakit buldukça kızaklarıyla kaydıklarını söyledi.

Bülbül, "Kayağa giderken güzel vakit geçiriyoruz. İlçe ve mezra arasındaki mesafe çok olduğu için vaktimizi mezrada geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız en büyük aktivitelerden biri karla kaplı dağlarda kızakla kaymak. Başka bir sosyal aktivite olmadığı için zamanımızı böyle geçiriyoruz." dedi. - "Kızak yapmayı babalarımızdan öğrendik"

Nebi Riyal da "Her gün 4 saat karlı dağlarda kayak yapıyoruz. Beslediğimiz hayvanları yayladan getirdiğimizde arkalarından kızakla kayıyoruz. Kızak yapmayı babalarımızdan öğrendik. Biz de gelecek nesillere aktarıyoruz. Türkiye'nin birçok yerindeki kayak merkezleri açılmamış ama buradaki 'kayak merkezi'miz hizmetinizde. Gelmek isteyen herkesi bekleriz." diye konuştu.