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        Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Bahçesaray ilçesinin Özbeyli mezrasında gençler, karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:16
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        Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Bahçesaray ilçesinin Özbeyli mezrasında gençler, karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkarıyor.

        İle 130 kilometre mesafede bulunan Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrasında kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

        Kar yağışını fırsat bilen mezradaki gençler ve çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtadan kızakları sırtlarında taşıyarak her gün 2 kilometre mesafedeki yayla yoluna geliyor.

        Kışın kullanılmayan karla kaplı engebeli yolda kızaklarıyla yokuş aşağı kayan gençler, kışın tadını çıkarıyor.

        Akşam saatlerinde yaylaya giden gençlerin, karın eridiği yamaçlarda otlatılan at, katır ve eşekleri karlı tepelerden indirmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        Gençlerden Şahabettin Bülbül, AA muhabirine, vakit buldukça kızaklarıyla kaydıklarını söyledi.

        Bülbül, "Kayağa giderken güzel vakit geçiriyoruz. İlçe ve mezra arasındaki mesafe çok olduğu için vaktimizi mezrada geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız en büyük aktivitelerden biri karla kaplı dağlarda kızakla kaymak. Başka bir sosyal aktivite olmadığı için zamanımızı böyle geçiriyoruz." dedi.

        - "Kızak yapmayı babalarımızdan öğrendik"

        Nebi Riyal da "Her gün 4 saat karlı dağlarda kayak yapıyoruz. Beslediğimiz hayvanları yayladan getirdiğimizde arkalarından kızakla kayıyoruz. Kızak yapmayı babalarımızdan öğrendik. Biz de gelecek nesillere aktarıyoruz. Türkiye'nin birçok yerindeki kayak merkezleri açılmamış ama buradaki 'kayak merkezi'miz hizmetinizde. Gelmek isteyen herkesi bekleriz." diye konuştu.

        Kışı en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden mezra sakini Halit Rüzikar da "Vakit bulduğumuz her an kızaklarımızı alıp karlı dağlara çıkıyoruz. Önce kızaklarımızı evde tamir ediyoruz. Daha sonra kaymak için uzun süre yürüyoruz. Kayarak keyif alıyoruz. Akşam evlerimize dönüyoruz. Sabah tekrar kaymak için toplanıp yola koyuluyoruz. Kayak yaptığımız pist oldukça güzel, herkesi bekleriz. Yazın yol olarak kullanılıyor. Kışın da kayak yapmak için kullanıyoruz." sözlerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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