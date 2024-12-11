Van'da sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Thor"' ile yapılan aramalarda tır dorsesinde bulunan sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen bir tırı durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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