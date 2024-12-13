Van'da evde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Van'ın Tuşba ilçesinde kapısı kapanan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde kapısı kapanan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altıntepe Mahallesi'nde annesi komşuya giden 1 yaşındaki Ayaz İşyar, evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede kapıyı açan ekipler, çocuğu annesine teslim etti.
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