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        Van'da evde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Van'ın Tuşba ilçesinde kapısı kapanan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:38
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        Van'da evde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde kapısı kapanan evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Altıntepe Mahallesi'nde annesi komşuya giden 1 yaşındaki Ayaz İşyar, evde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede kapıyı açan ekipler, çocuğu annesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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