Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.
Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek ve acil durum araçlarının vakaya daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesinin tanıtımı için program düzenledi.
İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yapılan programda konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, projenin ambulansların trafikte daha hızlı ilerlemesi için hayata geçirildiğini söyledi.
Projenin herkesi ilgilendirdiğini belirten Tatlı, şunları kaydetti:
"Proje, ambulanslarımızla vakalara gittiğimizde yüzde 40 oranında yaşama şansını arttırabilecek. Bu noktada tüm paydaş kuruluşlarımızla birlikte her alanda, sosyal medyada, belediye otobüslerinde, sahalarda, okullarımızda, AVM'lerde ve televizyonlarda bu projeden bahsedeceğiz. Toplumdaki sosyal farkındalık seviyesini daha da arttırarak hastalarımıza daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz."
İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ise farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirerek, "Her yaş grubunda farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bu proje ile farkındalık yaratarak trafik güvenliğine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.
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