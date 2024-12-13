Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

        Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek ve acil durum araçlarının vakaya daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" projesinin tanıtımı için program düzenledi.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yapılan programda konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, projenin ambulansların trafikte daha hızlı ilerlemesi için hayata geçirildiğini söyledi.

        Projenin herkesi ilgilendirdiğini belirten Tatlı, şunları kaydetti:

        "Proje, ambulanslarımızla vakalara gittiğimizde yüzde 40 oranında yaşama şansını arttırabilecek. Bu noktada tüm paydaş kuruluşlarımızla birlikte her alanda, sosyal medyada, belediye otobüslerinde, sahalarda, okullarımızda, AVM'lerde ve televizyonlarda bu projeden bahsedeceğiz. Toplumdaki sosyal farkındalık seviyesini daha da arttırarak hastalarımıza daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz."

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ise farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirerek, "Her yaş grubunda farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bu proje ile farkındalık yaratarak trafik güvenliğine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Van'da evde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Van'da evde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Evde mahsur kalan Ayaz bebek kurtarıldı
        Evde mahsur kalan Ayaz bebek kurtarıldı
        Urartuların dili başkentleri Van'da öğretiliyor
        Urartuların dili başkentleri Van'da öğretiliyor
        Milli boksör Şeyma Düztaş, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi:
        Milli boksör Şeyma Düztaş, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi:
        Van ve Bitlis'te 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van ve Bitlis'te 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da kar nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da kar nedeniyle 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı