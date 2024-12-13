Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bu kapsamda, karayolları ekiplerince kara yolunun Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kara yolunda kar, yoğun rüzgar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.