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        Vanlı dağcılardan Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı

        Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:29
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        Vanlı dağcılardan Küçük Erek Dağı'na zirve tırmanışı
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        Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 18 dağcı, 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Araçlarla sabah saatlerinde Kevenli Mahallesi'ne gelen kulüp üyeleri, buradan 2 bin 800 rakımlı dağın zirvesine çıkmak üzere hareket etti.

        Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolculuk sonrasında karlı zirveye ulaşan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra yeniden inişe geçti.

        Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, hava sıcaklığının eksinin altında 8 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yaptıkları faaliyetlerle kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Demez, şunları kaydetti:

        "Aralarında kadınların da olduğu kalabalık bir grup dağcıyla tırmanış yaptık. Kar kalınlığı bizi zorladı. Çok şükür yaklaşık 4 saat süren zorlu yolculukla zirveye ulaştık. Zorlu ve keyifli geçti. Zirveden Van'a bakmak muhteşemdi. Çok eğlendik. Bolca fotoğraf çektik. Akşama doğru da tırmanış yaptığımız noktaya vardık. Tırmanışımız sorunsuz geçti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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