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        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, sıkıştığı tampondan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:32
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        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, sıkıştığı tampondan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Van-Erciş kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde gece, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ACL 965 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tamponuna sıkışan köpeği buradan çıkaramayan sürücü, durumu görevlilere bildirdi.

        Olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, köpeği kurtardı.

        Yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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