Koruma altındaki Van kedileri 150 yavru dünyaya getirdi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi.

Beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin önemli değerlerinden Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, 1,5 ay önce tamamlanan üçüncü parti doğumlarla bu yıl 150 yavru dünyaya geldi.

Merkezde bakımları yapılan kedilerden bazıları damızlığa ayrılacak, bazıları ise sahiplendirilecek. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkezde üç dönem gerçekleşen doğumların tamamlandığını söyledi. Sayı açısından verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Kaya, "Şimdi 2025 yılının programını yapıyoruz. Her sene, bir önceki senenin yüzde 10 üstüne çıkma hedefimiz var. Bunu sürekli canlı tutmaya çalışacağız. Çünkü bu sene edindiğimiz yavruların birçoğu anne olacak. Dolayısıyla gelecek yılın, bir önceki yıla göre çok daha düzgün geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Van kedisinin neslinin bozulmamasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildiren Kaya, şunları kaydetti: "Van kedilerinin başka kedilerle çiftleşip neslinin bozulmasının önüne geçiyoruz. Belli bir ıslah programı yürütüyoruz. Burada da en orijinal Van kedilerini elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her sene, bir önceki seneye göre daha kaliteli, orijinale daha yakın yavrular elde etmeye çalışıyoruz."