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        Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor

        Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Etüt Van Projesi" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:48
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        Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor
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        Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Etüt Van Projesi" devam ediyor.

        Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, eğitim kurumlarını ziyaret ederek proje uygulamalarını yerinde inceledi.

        Öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelerek projeyle ilgili bilgi alan Yeşilova, eğitimin birey ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

        Yeşilova, "Etüt Van Projesi, sizin başarınıza katkı sunmak için hazırlanmış bir proje. Burada yapılan çalışmalar sayesinde hem akademik eksiklerinizi giderecek hem de geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz. Sizlere olan inancımız tam. Gayretli olun, sorumluluklarınızı yerine getirin ve hedeflerinize ulaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapın." dedi.

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