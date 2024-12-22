Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor

Van Valiliği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yürütülen "Etüt Van Projesi" devam ediyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, eğitim kurumlarını ziyaret ederek proje uygulamalarını yerinde inceledi.

Öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelerek projeyle ilgili bilgi alan Yeşilova, eğitimin birey ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.