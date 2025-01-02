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        Van'da aile bağlarının güçlendirildiği "tandır kürsüsü" geleneği yaşatılıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Bahçesaray ilçesinde asırlardır sürdürülen "tandır kürsüsü" geleneğiyle aile bağları güçlü tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:06
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        Van'da aile bağlarının güçlendirildiği "tandır kürsüsü" geleneği yaşatılıyor
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Bahçesaray ilçesinde asırlardır sürdürülen "tandır kürsüsü" geleneğiyle aile bağları güçlü tutuluyor.

        Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrası sakinleri, dedelerinden kalma "tandır kürsüsü" geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

        İçinde köz bulunan tandırın üstüne kurulan, etrafı battaniyeyle kapatılan masanın etrafında toplanan aile bireyleri, bu şekilde hem ısınıyor hem de sohbet edip büyüklerinin anılarını dinliyor.

        Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kürsü geleneğiyle aile bağlarını güçlendiren mezradakiler, birbirlerine destek olarak yardımlaşma örneği de sergiliyor.

        - "Geleneklerin birçoğu mezrada yaşatılıyor"

        Mezra sakini Halit Rüzikar, AA muhabirine, "tandır kürsüsü"nün atalarından kalma bir gelenek olduğunu belirtti.

        Kürsü geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurgulayan Rüzikar, "Mezrada örf ve adetlerimizin kaybolmasını istemiyoruz. Tahtadan yaptığımız ve sıcaklığı gitmesin diye üstünü battaniyeyle kapattığımız tandır kürsüsünün etrafında toplanıyoruz. Sabah ekmek pişirmek için tandır yakılır ve pişirme işi bittikten sonra tandırın içine yemekler bırakılıp üstü kapatılır." diye konuştu.

        Rüzikar, tandırın etrafına toplanıp keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tandırın ısısı battaniye sayesinde yaklaşık 12 saat devam ediyor. Biz de battaniyenin altına ayaklarımızı bırakıyoruz. Kürsünün üstüne de çayımızı ve yemeklerimizi bırakıp yiyoruz. Geleneklerin birçoğu mezrada yaşatılıyor. Kış aylarında yollarımız kapanıyor. İl ve ilçeyle bağlantımız kesildiği için günlerimizi böyle geçiriyoruz. Havalar ısınıncaya kadar her gün birinin tandır evinde toplanıp geleneğimizi sürdürüyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz."

        - "Eskiden dedelerimiz bu şekilde ısınıyordu"

        Seyfullah Celayir ise kış aylarında 7'den 70'e herkesle kürsünün etrafında toplandıklarını anlattı.

        Çok güzel ortam oluştuğunu ifade eden Celayir, "Büyüklerimiz eski zamanlarda yaşanan olayları anlatıyor. Hem birliğimizi güçlü tutuyoruz hem de geleneğimizi sürdürüyoruz. Sosyal aktivitemiz olmadığı için akşam saatlerinde toplanıp bu şekilde vakit geçiriyoruz. Eskiden soba olmadığı için dedelerimiz bu şekilde ısınıyordu. Hastalar da olmasa ilçeye kimse inmezdi. Atalarımızdan gördüğümüz geleneklerimizi biz de çocuklarımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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