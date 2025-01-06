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        Van ve Bitlis'te 535 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 535 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:51
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        Van ve Bitlis'te 535 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 535 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 237 mahalle ile 256 mezranın yolu kapandı.

        Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

        Gece boyu küreme ve tuzlama yapan ekipler, kaldırımlarda ve refüjlerde çalışma yürüttü. Vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı sürücüler araçlarının tekerleklerine zincir takarak ilerleyebildi, bazıları da araçların kayması nedeniyle zor anlar yaşadı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 42 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        - Hakkari/Muş

        Kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

        Vatandaş ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Belediye ekipleri, yokuşlu noktalarla kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

        Son günlerde etkili olan soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı. Depin mevkisinde Zap Suyu'nun da yüzeyi buzla kaplandı.

        Muş'un Malazgirt ilçesi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Soğuk hava nedeniyle ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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