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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:24
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, yayımladığı mesajda, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, en zor şartlarda yapılan önemli ve kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

        Sadece ulusal değil, yerelde de yöneticilerin faaliyetlerini icra ederken dikkatli ve sorumlu davranmaya iten ana gücün hür ve tarafsız basın olduğunu belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Halkın haber alma bilgisine, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine özgür basın demokratik bir şekilde katkı sağlar. Şartlar ne olursa olsun çalışma ortamlarının zorluklarına rağmen can ve mal güvenliklerini riske atarak görevlerini en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışan gazetecilerin halkı, doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal ve milli sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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