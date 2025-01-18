Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti

        Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hülagü Han'ın saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti
        ABONE OL

        Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        Van'a gelen Ukhnaa ve beraberindeki heyet, Ferit Melen Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Havalimanında bir süre bekleyen Ukhnaa, daha sonra Bakan Yardımcısı Yazgı, Vali Balcı, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh, Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat'ın da aralarında bulunduğu heyetle Çaldıran ilçesine geçti.

        Kırgız Türkleri tarafından Hanköy Mahallesi'nde atlarla karşılanan Ukhnaa, İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık saray kalıntılarının bulunduğu alana geldi.

        Burada kurulan çadırda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan ve Moğolistanlı arkeologlarca sunum yapılan Ukhnaa, araştırmalar sırasında elde edilen buluntuları inceledi, arkeologlardan bilgi aldı.

        Kırgız Türklerinin geleneksel kıyafetlerini giyen Ukhnaa, alanda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Doğan, 2019'da Moğolistan Devlet Üniversitesi ile kurdukları Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk ve Moğol kültürüne dair araştırma ve incelemeler yürüttüklerini söyledi.

        Kaynaklarda adı geçen fakat nerede olduğu bilinmeyen Hülagü Han tarafından yaptırılan bir sarayın peşine düştüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Gerek literatür taramaları gerekse de saha ve yüzey araştırmaları bizi buraya getirdi. 2022'de şu an bulunduğumuz sahada Hülagü Han tarafından 1259-1265 yılları arasında yaptırılan yazlık saray olduğunu ispat ettik. Bunun yanında alanda bir saray izi daha bulduk. Bunun dışında da bozkır şehir kültürünün izine rastladık. Dolayısıyla çalışmamız, Moğolistan'da büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Ukhnaa da Türkiye ziyareti kapsamında burayı özellikle görmek istedi. Bozkır geleneğinin, geleneksel inşa tekniklerinin kullanıldığı Anadolu'daki tek örnek ve Batı'daki en uç örnektir. Bundan sonra çalışmalarımız yoğunlaşarak devam edecek. 15, 20 yıl burada çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız burayı arkeolojik olarak tamamen çalıştıktan sonra belki bir rekonstrüksiyonla canlandırıp turizme kazandırmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Kedi sırası!
        Kedi sırası!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti
        Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Van ziyareti
        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
        Van'da Filistin'e destek konvoyu oluşturuldu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi...
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Bakan Memişoğlu: Gribal enfeksiyon sayımızın önceki senelerimizden bir fark...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıl...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da "İhtisas Akademi Açılış Konferansı"na katıl...