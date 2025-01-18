Van'da alabalık sağımı yapıldı

Van'ın Gevaş ile Çatak ilçesindeki alabalık tesislerinde sağım işlemlerine başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çatak ve Gevaş ilçelerinde bulunan işletmelerde İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın katılımıyla alabalık sağımı yapıldı.

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alabalık sağımı yapan ekipler, yumurta ve yavru bakımı gibi konularda üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İl genelinde 39 alabalık tesisinin yüzde 65 kapasiteyle çalışarak, yılda yaklaşık 2 bin 400-2 bin 600 ton arasında üretim yaptığı belirtildi.