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        Van'da iki hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

        ​​​​​​​Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 49 ve 19 yaşındaki iki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:58
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        Van'da iki hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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        ​​​​​​​Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 49 ve 19 yaşındaki iki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde göğüs ağrısı tedavisi gören 49 yaşındaki hasta ile 19 yaşındaki hamile kadının Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan hastalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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