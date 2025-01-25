AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Suriye'de, Suriye'nin rejimiyle birlikte muhalefet partilerinin de politikaları çöktü ve enkaz altında kaldı. Şimdi ceplerine atıyorlar ellerini, kırmızı kart çıkarıyorlar. Ya siz zaten 1950'den beri milletten kırmızı kart görüyorsunuz." dedi.

Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti Kongresi için bir araya geldiklerini belirten Ala, salona bakıldığında kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelip o iktidar süresince hiçbir zaman şiddete başvurmadan, demokratik yollarla mücadele ederek kültürünün, dilinin, dininin önündeki bütün engelleri kaldıran bir kadronun görüldüğünü ifade etti.

Bu hareketin liderliğini yapan, dünyadaki zulme de Türkiye'deki zalimlere de karşı duran, tek tek hayata geçirilen reformların altındaki imzanın sahibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki gücün millet olduğunu vurgulayan Ala, "Çok yatırımlar yaptık bölgeye ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Milletle devlet arasında kurduğumuz köprüden bahsedeyim. Milletin değerlerinin önündeki engelleri nasıl ortadan kaldırıp, milletin önüne siyasi otoban yaptığımızdan bahsedeyim. Bugün 100 yıllık rüyamız gerçekleşmiş ve Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu kararın altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan'ın ama arkasındaki irade sizindir. Buraya toplanıp Türkiye'nin siyasetine katkıda bulunuyor olmanız çok önemlidir. Keşke Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimiz de bunu yapabilseydi. Böyle bir araya gelip siyaseten güçlenip ülkelerini siyasi iradeyle yönetebilselerdi. Keşke yönetime katılsalardı ve tarumar olmasalardı." diye konuştu.

- " Bu yola devam konusunda en ufak bir tereddüt göstermeyelim"

Bir araya gelerek ülke için projeler üretmenin, ülkenin hedeflerine doğru kol kola yürümenin bir ülkenin en önemli kaynağı olduğunun altını çizen Ala, şöyle devam etti:

"Yanı başımızda Irak, dünyadaki petrolün yüzde 9'una sahip ama şu yaptığımız bir araya gelmeyi yapamadıkları için perişan durumdalar. Onların petrol kuyusuyla yapamadıklarını biz sandıkla yapıyoruz. Bu yola devam konusunda en ufak bir tereddüt göstermeyelim. Bütün o yasakları kaldıran irade böyle bir araya gelmekle oluştu. '28 Şubat 1000 yıl sürecek' diyorlardı. Paradan 6 sıfır attık ya, 28 Şubat'tan da 2 sıfır attık, 10 yılda onu da tarihin çöp sepetine gönderdik. Bunun da altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasındaki güç işte bu salonda. Eskiden bütün siyasi partiler, bürokratlar konuşurdu ama son sözü bir vesayet kurumunun başkanı, genel sekreteri, MGK genel sekreteri ya da falanca kurumun başkanı veya Genel Kurmay Başkanı söylüyordu. Şimdi son sözü milletin seçip iş başına getirdiği, milletin iradesinin temsilcisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor."