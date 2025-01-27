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        Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:46
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        Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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