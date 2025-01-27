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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:47
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
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        Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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