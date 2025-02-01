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        Hakkari'de minibüste 15 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:37
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        Hakkari'de minibüste 15 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

        Araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzere harekete geçen ekipler, şüpheli minibüsü Yüksekova-Esendere kara yolunda durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 15 kilo 500 gram sentetik uyuştrucu bulundu.

        Sürücü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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