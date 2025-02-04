Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp, işten çıkarılan belediye çalışanlarını ziyaret etti

Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerle bir araya geldi.

Güngöralp, İpekyolu Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından açıklama yapan Güngöralp, görevlerine son verilen işçilerin mücadelelerine devam ettiğini söyledi.

İşçilerin biran önce görevlerine dönmesi gerektiğini belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Hasta, yaşlı, gazi ve şehit ailesi demeden işinden, emeğinden, rızkından ettiler. 'Halka hizmet' diyerek gelen belediye başkanları, mazbatasını alır almaz işçilere zulüm etmeye başladı. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Dün nasıl işçilerimizin yanındaysak, bugün de onların yanındayız. Van'da yaşanan işçi mağduriyetini her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz."