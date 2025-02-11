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        Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte "Saanen ırkı" keçi yetiştiriliyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Muradiye ilçesinde besicilik yapan Acar ailesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte hem "Saanen ırkı" keçi yetiştiriyor hem de dondurma ve peynir üreticilerinin süt ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:25
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        Devlet desteğiyle kurulan çiftlikte "Saanen ırkı" keçi yetiştiriliyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Muradiye ilçesinde besicilik yapan Acar ailesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu çiftlikte hem "Saanen ırkı" keçi yetiştiriyor hem de dondurma ve peynir üreticilerinin süt ihtiyacını karşılıyor.

        İlçede 4 yıl önce hazırladığı proje ile TKDK'ye başvuran Ayhan Acar, yapılan değerlendirmeler sonucu 1 milyon 150 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

        Bu sayede Gönderme Mahallesi'nde süt sağım bölümü, depo alanı, ahır gibi donatıların bulunduğu tesisi inşa eden Acar, geçen yıl aldığı 140 "Saanen ırkı" keçi ile süt üretimine başladı.

        Günlük ortalama 420 litre keçi sütünün elde edildiği çiftlikte, hem yeni doğumlarla keçi sayısı artmaya başladı hem de dondurma ve peynir üretimi yapan firmaların ihtiyaç duyduğu sütün yerinde temini sağlandı.

        Çiftlikteki keçilerin bakımıyla ilgilenen baba Mehmet Acar, AA muhabirine, çiftliğin aile işletmesi olduğunu, aile üyelerinin yanı sıra 3 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

        Oğlunun hazırladığı projenin kabul edilmesiyle çiftliği kurduklarını anlatan Acar, "Hayvancılık dede mesleği. Biz de dedelerimizden devraldığımız mesleği sürdürüyoruz. Çiftlik kurmak için TKDK'ye başvuru yaptık. Yetkililer bu konuda çok büyük destek verdi." dedi.

        - "Doğum oranları ve süt verimleri yüksek"

        TKDK'den ahır ve makine desteği aldıklarını ifade eden Acar, "Van'da 'Saanen ırkı' keçi yok. Biz de başvurumuzu yaptık ve ahırımız yapıldıktan sonra keçilerimizi getirdik. Bu ırkı memleketimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Buradaki keçiler bir yavru doğuruyorsa bu keçiler iki veya üç yavru doğumu gerçekleştiriyor. Doğum oranları ve süt verimleri yüksek. Bugün ilk doğum gerçekleşti. Şu an 140 keçimiz var. Bütün keçilerin doğum yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Bir keçiden günlük ortalama 2-3 litre süt elde ettiklerini anlatan Acar, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız araştırmalar sonucunda en iyi verim alabileceğimiz keçinin Saanen ırkı olduğuna karar verdik. Hayvanlarımızı İzmir Seferihisar'dan satın aldık. Bu keçinin en büyük özelliklerinden biri sütünün daha sağlıklı olmasıdır. Peynir ve dondurma sektöründe kullanılıyor. Bazı anneler de yeni doğan çocuklarına bu sütü içirmek için bize ulaşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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