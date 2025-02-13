Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
        ABONE OL

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

        Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Van'da Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor
        Van'da Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor
        Van Valisi Balcı'dan Berat Kandili mesajı
        Van Valisi Balcı'dan Berat Kandili mesajı
        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Berat Kandili mesajı
        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Berat Kandili mesajı
        "Kusursuz kulak" Can, karanlık dünyasını müzik tutkusuyla aydınlatıyor
        "Kusursuz kulak" Can, karanlık dünyasını müzik tutkusuyla aydınlatıyor
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Zeydan'a ziyaret
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Zeydan'a ziyaret
        Hatimoğullları: Diyalog süreci, kayyım atanarak dinamitleniyor
        Hatimoğullları: Diyalog süreci, kayyım atanarak dinamitleniyor