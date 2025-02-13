Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.