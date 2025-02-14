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        Van'da şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan operatör, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:03
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        Van'da şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan operatör, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

        Kapalı yolların açılması için çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bahçesaray Şube Şefliğine bağlı ekibin kullandığı iş makinesi, Bağcılar Mahallesi yolunda şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla devrilen iş makinesinden çıkarılan operatör Mehmet Salim Akçer'e ilk müdahale ambulansta yapıldı.

        İleri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verilen Akçer için bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi.

        Kısa sürede kaza yerine ulaşan askeri helikoptere alınan Akçer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Tedavi altına alınan Akçer'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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