Van'da şarampole yuvarlanan iş makinesinin operatörü askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kısa sürede kaza yerine ulaşan askeri helikoptere alınan Akçer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İleri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verilen Akçer için bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi.

İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

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