Erciş'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Erciş kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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