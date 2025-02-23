Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 152 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 152 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 19 mahalle ile 35 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması ve yolların genişletilmesi için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor.

Erciş ilçesinde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Muradiye ilçesindeki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelalenin buz tutan bölümleriyle oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

- Muş

Muş'ta etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin vatandaşların mağdur olmaması için sahada çalıştığını belirten Yentür, kar ve tipi nedeniyle 46 köy yolunun kapandığını, ekiplerin yolları açmak için çalışma yürüttüğünü aktardı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar nedeniyle il genelinde 50 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçlar, otobüs durakları ve ağaçlar karla kaplandı.

Kardan dolayı sürücüler ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar da arabalarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapan 34 yerleşim yerinden 32'si karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.