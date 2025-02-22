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        Kardan gelin ve damat yaptılar, halay çekip eğlendiler

        VAN'ınErciş ilçesinde 6 kişi, yoğun kar yağışını kutlamak için kardan gelin ve damat yapıp, müzik ve davul eşliğinde halay çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:50
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        Kardan gelin ve damat yaptılar, halay çekip eğlendiler
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        VAN'ınErciş ilçesinde 6 kişi, yoğun kar yağışını kutlamak için kardan gelin ve damat yapıp, müzik ve davul eşliğinde halay çekti.

        Kurak geçen ayların ardından şubat sonunda Erciş ilçe merkezine yağan kar, ilçe halkını sevindirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen ilçede, yaşları 60-65 yaş arası değişen 6 kişi de kar sevinçlerini kardan damat ve gelin yaparak gösterdi. 6 kişi, kardan gelin ve damat yaptıktan sonra müzik ve davul eşliğinde halay çekti. Faruk Poyrazoğlu, "Uzun zamandır ilçemize kar yağmıyordu. Dün başlayan yoğun kar yağışı, yüzümüzü güldürdü. Ekinlerimiz, yer altı kaynaklarının suya ihtiyacı var. Bu da kar yağışının olması ile mümkündür. Kurak geçen günlerin ardından güzel bir kar yağışı oldu. Biz de bunu kutlamak için arkadaşlarla kardan gelin ve damat yapıp, davul ve müzik eşliğinde oynadık" dedi.

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