        Van Haberleri

        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:28
        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Mahallesi'nde şüpheli Y.D.'nin evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramada, uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 252 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

