Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gazetecilerle buluşan Çandıroğlu, yaklaşık bir ay önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Van'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çandıroğlu, "Van, doğunun incisi. Burada 274 bin öğrencimiz var. Bakanlığımızın yürütmüş olduğu politikaları ve projeleri en iyi şekilde uygulamamız lazım." dedi.

        Valilik koordinesinde yürütülen projelerin önemli olduğunu belirten Çandıroğlu, "Valiliğimizin belki dünyada örneği olmayan projeleri var. Bunlardan birisi "Kitap Van Projesi"dir. Okullarda şimdiye kadar yürüttüğümüz okuma saati uygulamamız zaten var. Burada da uygulanıyor, çok şükür. O projeyle bütün okullardaki öğrencilerimiz kitap okuduğu zaman diğer kitabı da internetten girip istediği zaman evine ya da okuluna kadar da geliyor. Dünyada birçok ülkeyi de gezdim. Bu çapta böyle bir organizasyon görmedim. "Spor Van Projesi" olsun, bizim DYK kurslarımızın aktif kullanımıyla ilgili olsun, bunlar temelde yürüyen güzel projeler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        İmaj Altyapı Vanspor, sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol i...
        İmaj Altyapı Vanspor, sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol i...
        Müdür Çandıroğlu: "Van, projelerle eğitimde örnek bir şehir"
        Müdür Çandıroğlu: "Van, projelerle eğitimde örnek bir şehir"
        Van'da işten çıkarılan işçilerin eylem çadırı kar yağışı nedeniyle çöktü
        Van'da işten çıkarılan işçilerin eylem çadırı kar yağışı nedeniyle çöktü
        Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil (3)
        Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil (3)
        Van'da yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastane...
        Van'da yolu kapanan mahallelerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastane...
        Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil (2)
        Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil (2)