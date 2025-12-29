İmaj Altyapı Vanspor, sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünde forma giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır. Oyuncu, resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.