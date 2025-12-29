Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:52
        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

