Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'dan şehit ailesine ziyaret

Kaymakam Bakan'a İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve kurum müdürleri eşlik etti.

Aile fertleriyle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Bakan, devletin imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

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