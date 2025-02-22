Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'dan şehit ailesine ziyaret

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'dan şehit ailesine ziyaret
        ABONE OL

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaymakam Bakan, Beyazıt Mahallesi'nde şehit Zeki Esmer'in yakınlarıyla bir araya geldi.

        Aile fertleriyle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Bakan, devletin imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

        Kaymakam Bakan'a İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi

        Benzer Haberler

        Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı
        Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı
        Kardan gelin ve damat yaptılar, halay çekip eğlendiler
        Kardan gelin ve damat yaptılar, halay çekip eğlendiler
        Çevre bilinci için şelale yakınındaki çöpleri toplayıp, satranç oynadılar
        Çevre bilinci için şelale yakınındaki çöpleri toplayıp, satranç oynadılar
        "Yapay zeka" için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı Van YYÜ'de açılacak prog...
        "Yapay zeka" için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı Van YYÜ'de açılacak prog...
        Van'da kapalı 468 yerleşim yolu açıldı; Hakkari'de kar kalınlığı 1,5 metrey...
        Van'da kapalı 468 yerleşim yolu açıldı; Hakkari'de kar kalınlığı 1,5 metrey...
        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı