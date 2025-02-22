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        "Yapay zeka" için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı Van YYÜ'de açılacak programlarla karşılanacak

        EMRE ILIKAN - Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde açılacak 5 yeni programa yeni akademik yılda öğrenci alımı planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:18
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        "Yapay zeka" için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı Van YYÜ'de açılacak programlarla karşılanacak
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        EMRE ILIKAN - Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde açılacak 5 yeni programa yeni akademik yılda öğrenci alımı planlanıyor.

        Gelişerek son yıllarda insan hayatına giren yapay zeka teknolojisi, birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

        Geçmiş yıllarda farklı yöntemler kullanılarak yürütülen çalışma ve araştırmalar, yapay zeka aracılığıyla kısa sürede zamandan tasarruf edilerek yapılabiliyor.

        Sektörün kullanım sıklığı ve alanı artan yapay zeka araçlarına hakim eleman ihtiyacını karşılamak için Van'da da çalışma başlatıldı.

        Van YYÜ'nün girişimleri ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayının ardından açılacak Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği programları sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu yapay zekayı kullanabilen personel sıkıntısı giderilecek.

        Ayrıca üniversite bünyesindeki İnnovan Girişimcilik Merkezi'nde yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka, mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik, ağ ve sistem yönetimi konularında açılan kurslara da öğrenciler ilgi gösteriyor.

        - "Programlarımızı belirledik"

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Tüm dünyada yapay zeka teknolojilerinin kullanımının giderek arttığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na üniversitelerin rektörleriyle katıldık. Toplantıda yapay zeka temelli eğitim programlarının geleceği konuşuldu. Sektörel ihtiyaçlar ve akademik işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın talimatlarıyla üniversitemizde ilk etapta yapay zekayla ilgili 3 ön lisans programını açmak için başvurumuzu yapacağız. Mühendislik Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programımız mevcut. Yine Van, Gevaş, Başkale ve Özalp meslek yüksekokullarımızda ön lisans bilgisayar programlarımız, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapay zeka ve robotik yüksek lisans programımız var."

        Yapay zekanın sadece teknoloji alanında değil tüm sektörlerde köklü değişimlere yol açacağına işaret eden Şevli, özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu yapay zeka temelli bazı bölümler açmayı planladıklarını söyledi.

        Açacakları programları belirlediklerini ifade eden Şevli, "Üniversitemizde Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği programlarını açmayı hedefliyoruz. Bu programlarla Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzü daha da güçlendireceğiz. Yapay zeka ve robotik yüksek lisans programımızın alanını genişletmek istiyoruz. Programlarımızdan yetişecek gençler, sektörde çok rahat iş bulma imkanına sahip olacak." diye konuştu.

        - "Birçok alanda eğitimler veriyoruz"

        Hızla gelişen teknolojinin eğitim anlayışını yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Şevli, şöyle konuştu:

        "Özellikle sektörün yapay zeka ve dijital dönüşümlerle ilgili ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak programlarımızı güncelleyip güçlendireceğiz. Bilgisayar mühendisliği, matematik, disiplinler arası bölümlerimizi bilişim teknolojilerine, dijital dönüşümlere, yapay zekaya, büyük veri ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara uygun hale getireceğiz. Sektörün ve kentin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde Farsça bilen eleman ihtiyacını üniversitemizde geçen dönem açtığımız Farsça Bölümü'yle karşılamaya çalışacağız. İnnovan Girişimcilik Merkezimizde düzenlediğimiz 2-3-6 aylık kurslarda yapay zeka temelli siber güvenlikten büyük veri analizine kadar birçok alanda eğitimler veriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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