"Yapay zeka" için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı Van YYÜ'de açılacak programlarla karşılanacak

EMRE ILIKAN - Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde açılacak 5 yeni programa yeni akademik yılda öğrenci alımı planlanıyor.

Gelişerek son yıllarda insan hayatına giren yapay zeka teknolojisi, birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

Geçmiş yıllarda farklı yöntemler kullanılarak yürütülen çalışma ve araştırmalar, yapay zeka aracılığıyla kısa sürede zamandan tasarruf edilerek yapılabiliyor.

Sektörün kullanım sıklığı ve alanı artan yapay zeka araçlarına hakim eleman ihtiyacını karşılamak için Van'da da çalışma başlatıldı.

Van YYÜ'nün girişimleri ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayının ardından açılacak Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, Yapay Zeka Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği programları sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu yapay zekayı kullanabilen personel sıkıntısı giderilecek.

Ayrıca üniversite bünyesindeki İnnovan Girişimcilik Merkezi'nde yazılım geliştirme, kodlama, veri analizi, yapay zeka, mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik, ağ ve sistem yönetimi konularında açılan kurslara da öğrenciler ilgi gösteriyor.

- "Programlarımızı belirledik"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tüm dünyada yapay zeka teknolojilerinin kullanımının giderek arttığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na üniversitelerin rektörleriyle katıldık. Toplantıda yapay zeka temelli eğitim programlarının geleceği konuşuldu. Sektörel ihtiyaçlar ve akademik işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın talimatlarıyla üniversitemizde ilk etapta yapay zekayla ilgili 3 ön lisans programını açmak için başvurumuzu yapacağız. Mühendislik Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programımız mevcut. Yine Van, Gevaş, Başkale ve Özalp meslek yüksekokullarımızda ön lisans bilgisayar programlarımız, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapay zeka ve robotik yüksek lisans programımız var."