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        Van'da ramazan öncesi camiler temizlendi

        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:13
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        Van'da ramazan öncesi camiler temizlendi
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        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi kentteki camilerde temizlik çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazanın yaklaşmasıyla ildeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

        İlk etapta Yukarı ve Aşağı Norşin ile Boyalar camilerinin içini temizleyen ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için cami ve abdesthaneleri dezenfekte etti.

        Temizlik çalışmalarının ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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