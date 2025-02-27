Van'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden biri öldü

Tunalı, Öztürk ve Koyupınar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedaviye alınan 4 kişiden durumu ağır olan Güntin, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçenin Şerefiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Onur Tunalı, Furkan Öztürk, Ferdi Koyupınar ve Ensar Güntin sobadan sızan dumandan etkilendi.

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