Van'da kilo problemi olanlara ücretsiz sağlık hizmeti

Van'da kilo problemi olanlar, Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezinde kanser taramaları, beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi alanlarda tedavi hizmeti sunuyor.

Merkezde görevli diyetisyen Ömer Tekin, gazetecilere, kilo problemi olanlara özel beslenme programları hazırladıklarını söyledi.

Merkeze gelen hastaların bir kısmının obezite problemi yaşadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir yaşam sürmek ve doğru beslenme konusunda bilinçlenmek isteyen herkes merkezimize başvurabilmektedir. Hizmetlerimiz tamamen ücretsiz. Merkezimize düzenli gelen hastalarımız yüksek oranda verim alıyor. Sağlıklı pişirme teknikleri, besinlerin saklama şartları ve dengeli beslenme konularında da eğitimler sunuyoruz. Yalnızca bireysel danışmanlık hizmetiyle sınırlı kalmayarak okullarda öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri de düzenliyoruz."

Merkeze başvuran ve düzenli olarak programlara katılanların fazla kilolardan kurtulduğunu dile getiren Tekin, "34 yaşındaki Medine Turcan, fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında birçok zorluk yaşamaktaydı. 95 kiloyken merkeze başvurdu ve uzman diyetisyenlerimizin desteğiyle 24 kilo verdi. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle birçok sorunu da büyük ölçüde geride bıraktı." dedi.

Merkeze başvuran Medine Turcan ise, bir yılda 24 kilo verdiğini söyledi.