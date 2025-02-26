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        Hakkari'de hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'a getirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedavi gören 8 yaşındaki hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:06
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        Hakkari'de hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'a getirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedavi gören 8 yaşındaki hasta çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yüksekova Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 8 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine, ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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