Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.