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        Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:42
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

        Tipi ve buzlanma nedeniyle Çaldıran'da yarın eğitim öğretime ara verildi.

        İlçede eğitime bugün de ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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