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        Van Büyükşehir Belediyesi ramazan boyunca 10 bin kişiye iftar verecek

        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 10 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:28
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        Van Büyükşehir Belediyesi ramazan boyunca 10 bin kişiye iftar verecek
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        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 10 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ramazan ayının gelmesiyle sosyal hizmet çalışmalarını hızlandırdı.

        Her gün yaklaşık 4 bin kişiye 3 çeşit yemek veren belediye bünyesindeki aşevi, ramazanda da ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye iftar ulaştıracak.

        Ekipler tarafından tespiti yapılan ve müracaatta bulunan evlere dağıtılacak yemek ikramı, ramazan boyunca devam edecek.

        İftar için hazırlanacak ana yemeklerde kırmızı veya beyaz et kullanılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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