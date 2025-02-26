Van Büyükşehir Belediyesi ramazan boyunca 10 bin kişiye iftar verecek

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 10 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ramazan ayının gelmesiyle sosyal hizmet çalışmalarını hızlandırdı.

Her gün yaklaşık 4 bin kişiye 3 çeşit yemek veren belediye bünyesindeki aşevi, ramazanda da ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye iftar ulaştıracak.

Ekipler tarafından tespiti yapılan ve müracaatta bulunan evlere dağıtılacak yemek ikramı, ramazan boyunca devam edecek.

İftar için hazırlanacak ana yemeklerde kırmızı veya beyaz et kullanılacak.