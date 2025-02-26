Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Özalp Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede yarın eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İki ilçede dün de olumsuz hava nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmişti.