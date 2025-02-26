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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 88 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:53
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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 88 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 13 köy yolunun kapandığını söyledi.

        Köy yollarını açmak için ekiplerin sahada olduğunu belirten Yentür, diğer bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

        Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        - Bitlis

        Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kapanan 300 köy yolundan 278'inin açıldığını söyledi.

        Kent genelinde 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yürüttüklerini belirten Kurtkan, kapalı 22 köy yolunu kısa sürede ulaşıma açacaklarını aktardı.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle Büyükçay Deresi'nin yüzeyi buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Saçaklarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, buz ve karla mücadele sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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