Van'ın Çaldıran ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Van'ın Çaldıran ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van'ın Çaldıran ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.
Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.
Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
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