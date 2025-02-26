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        Van'ın Çaldıran ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Van'ın Çaldıran ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:24
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        Van'ın Çaldıran ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
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        Van'ın Çaldıran ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Çaldıran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

        Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

        Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

        Saray'da da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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