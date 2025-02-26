Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

VAN'ın Çaldıran, Saray ve Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli olacak.