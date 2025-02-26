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        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        VAN'ın Çaldıran, Saray ve Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:00
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        Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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        VAN'ın Çaldıran, Saray ve Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bugün için 1 gün ara verildi.

        Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli olacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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