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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:30
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23 Şubat-2 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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