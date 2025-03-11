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        Van'da eski DSİ yerleşkesi millet bahçesi olacak

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesine millet bahçesi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:43
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        Van'da eski DSİ yerleşkesi millet bahçesi olacak
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesine millet bahçesi yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Caddesi havaalanı kavşağındaki 140 dönümlük DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne ait arazinin 90 dönümünün millet bahçesine dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

        İhale sürecinin tamamlanmasıyla kısa zamanda yapımına başlanacak millet bahçesinde, yürüyüş yolları, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, tenis kortu, voleybol sahası, ışıklı süs havuzları, survivor parkuru yapılacak.

        Yerleşkede bulunan futbol sahası ve mevcut camisine güçlendirme çalışması yapılırken, geriye kalan kısmında ise Selçuklu mimarisi ağırlıklı yeni valilik hizmet binası inşa edilecek.

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