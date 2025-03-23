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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:27
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        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, tekbir getirerek Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

        Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından dua edildi.

        Grup adına açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tüm devletlerin ve toplulukların sessiz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Gazze meselesi ümmetin meselesidir. Bu durum sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir, Müslümanların daha geniş kapsamlı bir saldırıya maruz kaldığını bilmemiz lazım. Kendimize gelmeliyiz. Bir zulüm çetesiyle karşı karşıyayız. Tüm insanlık Yahudilerin ve siyonizmin nasıl bir ruh haline sahip olduğunu biliyor. Gazze'ye yapılan saldırıların durmasını istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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