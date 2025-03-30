Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alana inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisi'nde, günde ortalama 600 ton çöp işlenerek elektrik enerjisi elde ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da toplanan çöpler enerjiye dönüşüyor
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alana inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisi'nde, günde ortalama 600 ton çöp işlenerek elektrik enerjisi elde ediliyor.

        Van Büyükşehir Belediyesince 2019'da Van-Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yerine yap-işlet-devret modeliyle Entegre Katı Atık Tesisi inşa edildi.

        Kent merkezi ve ilçelerden günde ortalama 600 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknolojik cihazlarda ayrıştırılan atıklardan elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

        80 personelin çalıştığı tam donanımlı tesiste, çöpten elde edilen elektrikle yaklaşık 20 bin evin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

        Vahşi depolamayı, görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önleyen tesiste, 6 yılda 1 milyon 232 bin ton çöp bertaraf edilerek ekonomiye kazandırıldı.

        - "Üretilen enerjiyi satarak gelir elde ediyoruz"

        Çevre Mühendisi ve Biyometanizasyon Sorumlusu Abdullah Bucak, AA muhabirine, çöplerin düzenli şekilde tesiste depolandığını söyledi.

        Tesis sayesinde ilin "vahşi depolama" sorunundan kurtulduğunu belirten Bucak, "Tesis kurulmadan önce çöpler vahşi depolama alanına dökülüyordu. Çöpler, daha sonra yakılıyordu. Biriken çöpler iş makineleriyle üst üste yığılıyordu. Bu da hem kötü görüntüye hem de kötü kokuya neden oluyordu. Tesis devreye girdikten sonra hava ve görüntü kirliliği ile koku problemi giderilmiş oldu. Biyometanizasyonda işlenen çöplerden elektrik üreterek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz." dedi.

        Yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Bucak, şunları kaydetti:

        "Kış mevsiminde hem çöp miktarı azalıyor hem de karakteristiği değişiyor. Çöplerden kül ve toprak çıkınca üretimimiz sekteye uğruyor. Elde ettiğimiz organik atıkları biyometanizasyonda işliyoruz. Geriye kalan atıkları da geri dönüşüm merkezlerine göndererek, ekonomiye katkı sağlıyoruz. Günlük ortalama 600 ton çöp geliyor. Bu da mevsime göre değişiklik gösterebiliyor. Tesisimiz 80 personelle 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Katı atıklar evlerde ayrıştırılmış bir şekilde olsaydı işimiz daha da kolaylaşırdı. Ayrıştırılmayan çöpler iş yüküne neden oluyor. Ayrıştırılan çöpleri enerjiye dönüştürerek doğaya yarar sağlıyoruz. Üretilen enerjiyi satarak da gelir elde ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        'Cilo buzulları son 30 yılda yüzde 55 alan kaybetti'
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Ramazan Bayramı m...
        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalan...
        Van'da 14 yıldır aranan firari hükümlü, evin altına yapılan tünelde yakalan...
        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede ya...
        Van'daki depremde cezaevinden firar etti, babasının evinde gizli bölmede ya...
        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" düzenlenecek
        Van'da "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" düzenlenecek
        Yazın kuruyan şelale akmaya başladı
        Yazın kuruyan şelale akmaya başladı