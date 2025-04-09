Van'da toz taşınımı etkili oldu

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

İlde araçlar ve evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

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