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        Van'da toz taşınımı etkili oldu

        Van'da sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:42
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        Van'da toz taşınımı etkili oldu
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        Van'da sağanak ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

        İlde araçlar ve evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

        Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü.

        Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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